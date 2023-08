Les Sisters - Carnet secret Nouvelle édition

Un très joli carnet secret Les Sisters ! Au fil des pages, note tous tes secrets dans ce joli carnet plein de surprises et richement illustré ! Avec des pages préremplies à compléter et d'autres à customiser, tu peux compiler tes envies du moment, tes goûts, tes plus beaux souvenirs entre amis, et même tes rêves les plus fous, toujours accompagnée de tes sisters préférées : Marine et Wendy ! En bonus, plus de 70 stickers pour personnaliser ton carnet selon tes envies, et un cadenas avec une clé pour conserver tous tes secrets ! Si tu aimes Les Sisters, découvre aussi le jeu de cartes, le jeu de société, l'escape box et les escape book !