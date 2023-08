Le sport ne fait pas de quartiers - L'inclusion par le sport. L'éducation par le sport, une entreprise sociale et solidaire

"Le sport, c'est comme le nucléaire, soit on en fait de la lumière, soit on en fait une bombe." Ryadh Salem, médaillé olympique handisportAlors que le sport professionnel français traverse une grave crise de gouvernance, se repose la question de son utilité sociétale. En juin 2023, après que Nahel M. , 17 ans, ait été tué par un gendarme, des émeutes déclenchées par des jeunes gens des quartiers populaires obligeaient les institutions à se repositionner sur les questions non résolues d'éducation, intégration, inclusion, dans ces lieux où le sport est un puissant capteur d'énergies et de talents. C'est le rôle que s'est assignée il y a vingt-cinq ans l'Agence pour l'éducation par le sport, afin de redonner du sens aux valeurs sportives auprès de personnes coupées de l'école, éloignées de l'emploi et du tissu traditionnel du sport. Ce renouvellement des critères de réussite, sportive et personnelle, ouvre désormais sur une perspective inédite : le sport est un outil de cohésion sociale et d'apprentissages. Jean-Philippe Acensi préside l'Agence pour l'éducation par le sport, qu'il a cofondée avec Jean-Claude Perrin. Il est également le cofondateur de l'Association nationale de performance sociale du sport. Olivier Villepreux a notamment travaillé pour les quotidiens L'Equipe et Libération. Il anime le blog "Contre-pied. Le sport où on ne l'attend pas" sur lemonde. fr.