Se réaliser à la lumière du Yoga

Un guide sur la philosophie et la pratique du Yoga par le maître de la méditation moderne, Deepak Chopra. Plus qu'une forme d'exercice, le yoga est une façon d'exister dans le monde, ancrée dans des pratiques physiques, mentales et spirituelles. Il définit la vie quotidienne comme idéale et met en lumière chaque expérience, aussi petite soit-elle. Dans ce livre révélateur, Deepak Chopra, auteur international de best-sellers, propose un programme simple de six semaines couvrant les huit étapes de transformation du Yoga, abordant chacune un thème : intelligence sociale, intelligence émotionnelle, énergie vitale... Avec 55 postures illustrées créées par Chopra et son instructrice de longue date Sarah Platt-Finger, ce livre guidera aussi bien les débutants que les personnes plus aguerries, dans le développement d'un état de conscience totale et d'une compréhension plus profonde de soi.