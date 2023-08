Modernités pittoresques. Etudes architecturales en régionalisme mondial (1890-1950)

Cet ouvrage introduit une méthodologie novatrice pour la discipline émergente qu'est la Global Architectural History. En se concentrant sur le passage du haut impérialisme européen autour de 1900 à l'ère coloniale tardive des années 1940, cette publication étudie les liens globaux entre les métropoles et les colonies. Plus précisément, elle propose une nouvelle lecture de la dénomination formelle et stylistique du régionalisme architectural, tout en le conceptualisant, pour la première fois, comme un outil effectif dans la formation et stablilisation des états-nations et d'empires. Après une introduction sur le recherches récentes et avec un programme de travail, dix études de cas analysent les enchevêtrements entre les Etats-nations (la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemange, l'Union soviétique et les Etats-Unis) et leurs péripheries continentales avec leurs colonies et territoires sous mandat (New Mexico, l'Afrique du Nord et l'Indochine, Deutsch Ost-Afrika, Iraq, Asie centrale et les Indes occidentales néerdandaises). Les conclusions offrent une perspective conceptuelle sur la place du régionalisme dans l'histoire globale de l'architecture.