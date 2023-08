Réfugiés kurdes de Turquie en France et en Belgique de 1977 à nos jours. Ouest de la France et Wallonie

Au carrefour de l'histoire et de la sociologie des migrations, il s'agit ici de comprendre les "carrières migratoires" des Kurdes, de leur départ de Turquie à leur arrivée en France et en Belgique : analyse historique des routes migratoires, des champs migratoires et des réseaux empruntés par les Kurdes pour passer les frontières terrestres, maritimes, aériennes mais également administratives et linguistiques. Les circulations migratoires des Kurdes se sont formées à partir de filières régionales qui se sont stabilisées dans les territoires d'accueil grâce à des solidarités multiples révélant des interactions entre les Kurdes eux-mêmes et ceux qui les entourent, et qui les relient également à ceux qui les ont précédés et suivis. Ces recompositions territoriales entre les différentes générations de Kurdes se conjuguent à la création d'associations déplaçant le conflit turco-kurde en raison d'appartenances politiques plurielles. A partir de sources écrites inédites, d'enquêtes de terrain et de témoignages de Kurdes, l'ouvrage analyse les procédures en France et en Belgique de l'asile, des invitations à quitter le territoire, des mariages, des regroupements familiaux et des naturalisations. Les Kurdes sont identifiés différemment selon les catégories construites par les Etats d'accueil. Ces catégories qui ne sont jamais stables ni très claires. Leurs parcours administratifs ont soulevé des questions sur l'évolution du statut juridique, des identités et des subjectivités entre celui ou celle qui "peut devenir un réfugié" , qui "peut se marier" , qui "peut être naturalisé" .