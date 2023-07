Le porteur de lettres

En France, à l'extrémité sud du Massif Central, dans un petit village perdu de La montagne Noire, un jeune métayer rêve d'offrir à sa fiancée des lendemains stables. En rédigeant une lettre de motivation destinée au service de recrutement de l'Administration, par mégarde il se retrouve à l'origine d'une rumeur pouvant le discréditer aux yeux de sa promise. Avec cette fiction, Philippe De Riemaecker entraîne ses lecteurs au coeur d'une région vibrant sous le soleil d'été et glacée lorsque s'étend l'hiver. Rien n'est vraiment facile là où les gestes de vie dépendent bien souvent de l'entraide, de la générosité et de la solidarité des voisins. Plus qu'un roman cet ouvrage est un chant d'amour pour un terroir dans lequel l'auteur s'est vu adopter.