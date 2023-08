Les enseignantes en France : sexe, genre et identités (XVIe-XXe siècle). Construction de l'identité professionnelle

Explorer l'évolution de la place des enseignantes en France dans les sphères scolaire et sociale entre le XVIe et le XXe siècle ; révéler de quelle manière les identités individuelles et collectives ont pu se façonner dans ce cadre professionnel à la lumière de la différence des sexes : tel est le but d'une analyse articulée autour des trois pôles que sont les trajectoires de vie (origine sociale, mobilité géographique), les parcours professionnels (formation, conditions de recrutement et de travail), l'accès des femmes aux postes de direction. En ce dernier volet, la réflexion porte sur la prégnance du modèle masculin au sein de la conception et de l'exercice de l'autorité administrative par des femmes, ainsi que sur leur rapport à leurs supérieurs hiérarchiques masculins. Les sources convoquées ici sont variées : archives d'établissements, rapports d'inspecteurs, presse, témoignages oraux et écrits, représentations picturales et littéraires. Elles fournissent les matériaux d'enquêtes élargies sur la formation de l'identité des enseignantes et nous aident à mesurer l'emprise des représentations sur elles, ainsi que sur leur capacité à y résister. Eclairer les assignations institutionnelles, les rapports professionnels et humains qui se nouent au fil du temps au sein de l'Ecole, la reconnaissance enfin du rôle des femmes dans l'enseignement : un combat théorique et social qui demeure à la fois actuel et essentiel.