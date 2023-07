Tout le programme de mathématiques. Parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE)

Cet ouvrage tout le contenu du programme de la Licence PPPE en Mathématiques (de la L1 à la L3) et proposent de faire le point sur les connaissances attendues a` la fin de la licence, c'est-a`-dire pour l'entrée en Master MEEF au cours duquel les étudiants préparent le CRPE. A travers un cours complet et détaillé? , ainsi que des exercices entièrement résolus, ces ouvrages sont pensés pour vous accompagner tout au long du cursus de licence de PPPE, et s'appuie, pour son contenu, sur le programme des 3 années de licence tel qu'il a été? défini par l'institution.