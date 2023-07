Le grand oral du bac en sciences

Cet ouvrage a pour ambition d'offrir au candidat bachelier, des pistes de développement d'un panel de questions balayant des disciplines scientifiques. Se forgeant ainsi une culture, l'étudiant sera capable de construire un développement solide, et de répondre aux questions du jury. En annexe vous trouverez une liste des filières rapidement décrites, ainsi qu'un éventail de métiers rangés par paires de Spécialités. L'objectif étant de nourrir en amont, une réflexion sur son orientation. Les questions traitées impliquent une ou deux spécialités parmi mathématiques, NSI, physique-chimie, SVT. Chaque fiche est introduite par une question dont le traitement suit le modèle ci-dessous : - identification des connaissances clefs ; - une accroche sensibilise, en quelques mots, le lecteur à la question et l'invite à poursuivre sa lecture ; - une introduction entièrement rédigée pose le cadre du questionnement ; - des pistes de développements, émaillées d'interrogations dont les réponses se trouvent dans le corpus de documents et de vidéos, déposés à la fin de l'exposé ; - un lexique des mots à connaître ; - des questions du jury ; - une bibliographie et webographie ; - des ouvertures : questionnements pour d'autres exposés. Ce manuel a été conçu pour stimuler la curiosité des élèves de Terminale générale et les amener à élaborer une démarche scientifique. Cependant leurs camarades de Seconde et Première trouveront dans l'annexe des éléments de réflexion susceptibles de nourrir leur réflexion sur leur orientation.