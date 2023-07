Au top ! Objectif B1+

A destination de ceux qui souhaitent atteindre rapidement le niveau B1+ du cadre européen (CECRL) en français et préparer le DELF B1 efficacement, cette nouvelle méthode s'appuie sur une démarche simple, logique et progressive. Complète, abordant de nombreuses thématiques et proposant une grande variété d'exercices et d'entraînements pour améliorer ses compétences à l'écrit comme à l'oral, elle est adaptée pour un travail en autonomie ou en cours avec un professeur. Au programme : 15 dossiers thématiques proposant : - des rubriques " Vocabulaire " et " Compréhension orale : vocabulaire en situation " pour travailler le vocabulaire en mettant en place de solides bases lexicales et communicatives afin de comprendre des situations de communication de la vie quotidienne. - des rubriques " Conjugaison ", " Grammaire " et " Dictées pour les champions " pour s'exercer à la conjugaison des verbes et aux structures syntaxiquesà travers des activités progressives afin d'acquérir les compétences grammaticales demandées au niveau B1 du CECRL. L'orthographe et la phonétique sont travaillées en contexteà l'aide de dictées ciblées. - une rubrique "Objectif DELF B1. Compréhension écrite / Compréhension orale " pour mettre en pratique l'ensemble de ses compétences lexicales et grammaticales via des compréhensions écrites et orales pour se préparer aux épreuves du DELF B1. - des bilans et auto-évaluations pour mesurer ses progrès et mieux maîtrisersessavoir-faire lors de ses futures productions écrites et orales. - une rubrique " La Cultureen plus" pour se familiariser de manière ludique avec la culture française et découvrir des extraits de texteslittéraires suivis de questions de compréhension globale. Le plus : Fichiers audio à télécharger sur le site des éditions Ellipses