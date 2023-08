Calcul mental CE1 + Téléchargement

Un outil clé en main, simple à utiliser et efficace pour les élèves, en conformité avec les derniers programmes. L'importance du calcul mental est réaffirmée par les programmes 2018. En effet, les procédures élémentaires en mathématiques (connaître les tables, les compléments...) doivent être automatisées pour être mobilisées dans le cadre de calculs complexes. Pour y accéder, les élèves doivent bénéficier d'un enseignement progressif, combinant les temps de recherche à un entraînement quotidien. Il s'agit de montrer aux élèves que calculer peut être plus facile qu'ils ne l'imaginent... Au CE1, les objectifs du calcul mental sont la mémorisation de répertoires et l'acquisition des procédures élémentaires de calcul, ainsi que l'acquisition de méthodologies de mémorisation. L'ouvrage organise et coordonne ces apprentissages en déterminant la progression, les objectifs et le déroulement de toutes les séances. Le guide pédagogique est détaillé (séances présentées sous la forme de fiches de préparation) et méthodologique (mise en perspective de la pratique, développement des principes didactiques et pédagogiques). Ressources numériques à télécharger : les différents répertoires travaillés en collectif et à mémoriser individuellement, les fiches support à des activités individuelles ou collectives (PDF).