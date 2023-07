Equité, diversité et inclusion dans les organisations sportives

Les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes LGBTQ2S+ sont davantage présentes sur la scène sportive, mais des transformations importantes demeurent à faire dans les organisations afin que ces personnes soient mieux représentées et incluses dans l'ensemble des disciplines sportives. Cet ouvrage, issu d'un projet de recherche réalisé auprès de responsables d'organisations sportives, d'entraîneuses et d'entraîneurs d'athlètes, de personnes expertes et autres parties prenantes du milieu, propose des pistes de solution concrètes aux organisations sous la forme de bonnes pratiques en matières d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI). Avec les nombreux témoignages et exemples issus du terrain, ces pratiques adaptées au milieu sportif permettent d'aller au-delà des barrières qui empêchent les femmes et les personnes des groupes historiquement marginalisés de pratiquer des activités sportives et d'atteindre des postes de leadership au sein de ces organisations. Les pratiques présentées dans cet ouvrage sont basées sur un cadre d'analyse portant sur l'inclusion dans les organisations pouvant s'appliquer au-delà du contexte québécois et canadien.