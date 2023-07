Regarde en toi

Et si nous étions plus que ce que nous croyons être ? Et si nous prenions notre responsabilité dans ce que nous vivons tout en lâchant prise sur ce que nous devons vivre ? C'est un regard sain et apaisé sur nos expériences de vie que Carole TAPIA nous propose d'adopter. De l'enfant blessée qu'elle a été à l'adulte en construction qu'elle avoue être, l'autrice nous livre avec spontanéité et légèreté une partie de son histoire. Avec humilité et simplicité, elle ouvre des pistes de réflexion menée conjointement avec ce qu'elle appelle le monde de la subtilité. En lisant son histoire, vous entrerez dans l'univers de son intériorité et en ressortirez avec l'envie de faire de même de votre côté. Venez découvrir le premier ouvrage de cette autrice singulière, qui offre au monde un message de paix et d'espoir, dans un style qui lui est propre et avec la sagesse qui la caractérise. Comptable de formation, Carole TAPIA a travaillé pendant 6 années dans un groupe bancaire parisien réputé avant d'intégrer l'Education Nationale. Elle enseigne depuis presque 20 ans la gestion financière dans un lycée professionnel de taille humaine. C'est suite à un défi de la vie qu'elle s'intéresse au développement personnel et spirituel ainsi qu'à la connaissance de soi. Elle se découvre alors une aptitude pour l'écriture en même temps que se révèlent à elle des capacités médiumniques.