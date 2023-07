Divin banal

D'un jeune pied-noir oranais à Blek le Roc, grand colosse blond de notre enfance. D'une jeune adolescente issue d'un milieu bourgeois au chanteur Enrico Macias. De l'Algérie à l'Alsace, en passant par la Lorraine, puis faisant escale à Lambaréné. Quel a bien pu être le plan d'Eros ? L'auteure puise émotions et poésie, créativité et imaginaire, pour une reconstruction d'elle-même, grâce à l'alchimie des mystères humains. Ce récit, onirique et envoûtant, vous transporte sur les ailes du désir, passant de l'ombre à la lumière, d'un destin au sublime, du banal au divin ! Dominique Bailly est née en 1950 à Metz, en France. Son parcours de vie est une suite d'étapes initiatiques : naissance, famille et fratrie, mariage et enfants, divorce et reprise d'études (institutrice - éducatrice spécialisée), retraite et rencontre de B. Ainsi dit elle : "chaque passage s'est effectué dans ma vérité, avec cette brutalité, liée à la réalité de tout passage réel et symbolique ; me livrant ainsi, chaque fois, à une nouvelle et profonde transformation. Chacune d'elles m'a offert une lumière ! Celle de la transcendance, des ombres tragiques, s'agitant sur la toile de ma vie. Celle d'une pureté, qui m'a guidée dans l'écriture de ce premier récit, tel un faisceau d'éblouissements ! " .