Et si la bible nous contait l'espérance

Lecteur, croyant ou pas, laissez-vous guider par les tableaux de ce livre ! Ils racontent une partie de notre histoire : cela s'est passé dans les pays qui, aujourd'hui, s'appellent Israël, Palestine, Egypte... Ils retracent la vie d'hommes et de femmes et tentent d'expliquer leur quête d'absolu. Cette chronique nous transmet des vérités universelles. Ce livre se veut un tremplin vers l'espérance et le bonheur de vivre. Il tente de décoder le message de l'Ancien et du Nouveau Testament, en 35 points forts accompagnés, chacun, d'un tableau. Le lecteur est ainsi emmené en une promenade visuelle, de la création du monde à la résurrection, en passant par l'Annonciation. Choisis et expliqués par un prêtre, ces moments fondateurs sont illustrés par une artiste-peintre. Riches de portraits, d'études de la main et de clairs-obscurs, ces toiles sont exposées dans l'église de Locmaria, à Carnac. Marie-France de La Cochetière est une Bretonne née à Casablanca, et a toujours vécu près de la mer. Les orages de chaleurs du bled, les tempêtes de la mer d'Irlande et la rencontre avec le chercheur Théodore Monod, à travers ses livres, l'ont façonnée. La peinture est pour elle un moyen d'expression aussi bien qu'une quête perpétuelle d'absolu. Le Père Dominique Le Quernec est quant à lui curé et doyen de Carnac, dans le Morbihan, en Bretagne.