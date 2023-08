Mon P'tit Hemma - Histoire avec stickers repositionnables - Une journée avec les copains

Une histoire à compléter avec les stickers repositionnables pour accompagner les petits dans la vie de tous les jours. Passer une journée avec ses amis, c'est chouette ! On joue, on s'amuse et on rit ! Dans ce bel album silhouetté, une histoire accompagnera les petits dans la vie de tous les jours tout en les faisant participer au récit grâce aux stickers à placer dans les jolis décors colorés.