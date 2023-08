La confrérie du sang Tome 1 : L'ombre des dieux

Après une guerre dévastatrice ayant mené à leur extinction, les dieux ont laissé derrière eux une plaine dévastée, Vigrid. A l'ombre de la chaîne de montagnes constituée des os d'un ancien dieu, les humains survivent aux incursions des vaesens, de terrifiants monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant leurs terres. Au milieu de conflits internes entre les différents jarls, une menace semble émerger alors que les enlèvements d'enfants se multiplient. Orka a raccroché son épée après une vie de mercenaire pour élever son fils, Breca. Mais lorsque celui-ci est enlevé, elle n'a d'autre choix pour venger son compagnon et secourir son enfant que de ressusciter son passé guerrier. De son côté, Varg, un ancien esclave à la recherche des assassins de sa soeur croisera le chemin d'une compagnie de mercenaires, la Confrérie du Sang. Au milieu des guerriers, il va découvrir peu à peu ce qu'il n'a jamais connu dans sa vie : la chaleur de l'amitié et de la camaraderie, et peut-être sa propre humanité. Au sein d'une autre compagnie mercenaire, Elvar, qui a rejeté son héritage de fille de jarl et intégré les Chiens de Guerre, va voir son passé ressurgir. Dans l'ombre des dieux morts un autre conflit, peut-être plus dévastateur encore, pourrait plonger une fois de plus Vígríd dans le chaos.