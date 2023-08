Respire... Et découvre qui tu es !. Un voyage vers soi grâce au souffle

Et si votre respiration avait des choses à vous apprendre sur vous-même ? C'est incroyable ! La manière dont nous respirons est le miroir de la façon dont nous vivons. Découvrez combien notre souffle est précieux : il nous offre une lecture fine de tous les blocages que notre corps a pu enregistrer au cours de notre vie, mais il est aussi la clé pour les dissoudre ! En respirant en conscience vous allez activer son énergie puissante de transformation et de reconnexion à votre essence. Dans ce livre unique en son genre, Catharina Von Bargen vous propose de cheminer avec elle pour identifier votre profil, comprendre ce qui se joue dans votre respiration, en faire l'allié parfait face aux difficultés du quotidien et aux épreuves de la vie, apprendre à respirer pleinement pour oxygéner votre corps, aérer votre tête, alléger votre coeur et réaliser qui vous êtes vraiment ! Un voyage parsemé de nombreux exercices variés et concrets, d'auto-tests et de ressources sonores (méditations) inédites.