12 rounds pour exister au-delà des échecs. Conseils forts et percutants d'un triple champion du monde de boxe pour apprendre à oser, à se relever et à se surpasser !

Tous les secrets d'un champion de boxe pour avancer dans la vie en pleine confiance ! L'art de la boxe est un véritable art de vivre pacifique pour se réaliser et parvenir à se surpasser. Voici le récit et les enseignements d'un triple champion du monde de boxe qui nous transmet avec générosité toute la sagesse qu'il a su tirer de ce sport et de son parcours personnel. S'il est aujourd'hui un homme et un entrepreneur épanoui, son parcours lui a évidemment demandé de surmonter épreuves et coups durs de la vie. Mais il a transformé chaque obstacle en une opportunité pour devenir " meilleur ", apprendre à être plus présent, visualiser un plus bel avenir, mieux faire face aux événements naturellement tragiques... Ces cycles de la vie, il les a pris comme des rounds de combats à remporter pour passer au suivant. Alors, à votre tour, il vous invite ici à " monter sur le ring de la vie " et à vous réapproprier la notion de " combat ", dans la douceur. En 12 rounds, ces thèmes propres aussi bien au sport qu'à la vie seront autant de déclics pour tous ceux qui désirent faire passer leur vie à un autre niveau ou simplement surmonter les difficultés en se reconnectant à soi.