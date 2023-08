J'apprends l'anglais autrement - Niveau renforcé. 80 cartes mentales pour approfondir et consolider ses connaissances en anglais !

Après J'apprends l'anglais autrement, niveau débutant, voici un nouveau coffret pour progresser en anglais grâce aux cartes mentales et atteindre le "niveau B1", celui qui permet d'être suffisamment autonome en anglais et qui doit (normalement) être atteint à la fin du collège. Ces cartes mentales vous permettront d'améliorer votre anglais avec sérénité (ou d'aider votre ado à progresser ! ). Vous y trouverez les règles de grammaire indispensables, simplifiées et visuelles, les principaux temps et leurs règles d'utilisation et des centaines de mots de vocabulaire regroupés par thème pour se débrouiller dans la vie quotidienne.