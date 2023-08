Travailler moins, vivre plus

Travailler moins et gagner plus, c'est possible ! Pourquoi choisir entre sa carrière et sa vie de femme, de maman ? entre sa carrière et ses passions ou loisirs ? J'ai trouvé l'équilibre qui permet de tout concilier sans rien sacrifier. Grâce à mes expériences professionnelles et personnelles, réussies ou non, j'ai appris à adopter un rythme de vie singulier : travailler moins pour vivre plus, en gagnant bien ma vie. Pour que vous puissiez vous aussi trouver l'équilibre et réussir sur tous les plans, je souhaite partager avec vous : les étapes pour oser entreprendre un projet, qu'il soit professionnel ou personnel. des conseils pratiques pour bien vous entourer dans votre réussite - ; et même vos échecs, pour mieux rebondir ! les clés et leviers pour profiter d'une vie personnelle épanouie. les coulisses des réseaux, qui m'ont servie à lancer et booster ma marque, mais aussi à devenir influenceuse. des astuces pour prendre soin de vous, pour vous sentir bien physiquement et mentalement.