L'oracle doré de Nostradamus

Un magnifique oracle doré qui s'inspire du grand Nostradamus et de ses prophéties. Découvrez le symbolisme unique et la profonde sagesse de Nostradamus. Les illustrations des 30 superbes cartes dorées concentrent votre attention et ouvre les voies cachées de l'esprit et de l'âme. L'imagerie médiévale illustre magnifiquement les attributs cachés et les qualités spirituelles qui se trouvent en chacun de nous et qui ne demande qu'à se développer.