Oracle Lenormand doré

Une magnifique version doré du célèbre Oracle Lenormand Dans ce coffret, vous redécouvrez les 36 cartes du célèbre oracle de Mademoiselle Lenormand, magnifiquement illustrées avec un fond doré pour un rendu unique et saisissant ! Dans le livre d'accompagnement de 64 pages, vous trouverez les différentes méthodes de tirage et la symbolique de chaque carte ? chacune étant associée à des mots-clés et à une énergie ? , ainsi que plusieurs associations possibles pour une prise en main rapide. Au fil de votre pratique, cet oracle sera un support idéal pour lever le voile des événements passés, présents et futurs, mais aussi pour éveiller le don de voyance présent en chacun d'entre vous.