Surtout le pire

Deux frères d'adoption, une femme, un enfant à naitre égalent une course contre la montre sur les traces d'un tueur en série. Qui de l'un ou de l'autre aura le dernier mot ? Une spirale infernale et sans concession sur la dualité de l'être, sa noirceur, ses traumatismes et le poids de la transmission. Deux tomes réunis en un seul volume à la fois noir, contemporain et bourré de poésie. Entre ombre et lumière, bien et mal, possible et impossible. Un Page Turner sans concession qui malmène le lecteur sans autre issue que d'espérer la dernière page pour enfin se laisser choir et reprendre son souffle.