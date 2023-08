Traité et connaissance de soi et d'évolution personnelle

Que faire de soi ? Pour tenter de répondre à cette question fondamentale, nulle autre solution que d'apprendre à connaître notre propre nature. Si notre identité globale est unique, nos forces et nos vulnérabilités sont multiples. Nous sommes une sorte de mosaïque de compétences naturelles dont l'ensemble constitue et caractérise ce qui donnera du sens à notre vie. L'auteur présente ici une synthèse holistique de différentes approches de connaissance de soi éclairée par de nombreuses pensées philosophiques, psychologiques, astrologiques puis scientifiques, par la mythologie et enfin par le modèle fonctionnel de la physiologie. Des exemples concrets parcourent l'ensemble de cet ouvrage pour mieux comprendre ce monde intérieur qui nous anime. Vous y trouverez des concepts simples et symboliques avec la présentation de nos 12 archétypes intérieurs qui forment ensemble ce que l'on nomme l'ego. Vous apprendrez à mieux connaître ces masques grâce à 12 tests de personnalités. Les résistances et les aides à notre accomplissement seront détaillés pour mieux aborder notre propre vie comme étant l'unique point de départ possible d'un monde meilleur. Apprenez à mieux vous connaître grâce à 12 tests de personnalité!