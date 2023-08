Sujets d'entrainements et d'examen epreuve ep2 terminale bac pro agora

Cette nouvelle édition propose 7 sujets : - 1 ou 2 sujet(s) officiel(s) de juin 2023 (selon que le sujet des Antilles et celui de Métropole/La Réunion seront identiques ou non) - 5 ou 6 sujets créés par les auteurs. L'ensemble de ces sujets permet un entraînement à la nouvelle épreuve E2 "Etude de situations professionnelles liées à l'organisation et au suivi de l'activité de production" (durée : 3 h 30 - coefficient : 4) pour les candidats qui présentent le Bac pro AGORA, dont la première session aura lieu en juin 2023. POINTS FORTS - un outil indispensable pour une révision approfondie et un entraînement adapté à la nouvelle épreuve E2. - une pochette à feuillets mobiles pour faciliter l'utilisation des sujets indépendamment les uns des autres. - des situations professionnelles adaptées à la spécialité, prenant appui sur des enseignes émergentes et sensibles à la responsabilité sociétale des entreprises.