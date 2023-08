Études de cas - Tome 1 - BTS GTLA

Les mises en situations proposées sont conformes au référentiel du BTS "Gestion des Transports et Logistique Associée" . Elles permettent de mettre en oeuvre les compétences du pôle d'activités n° 1 "Mise en oeuvre d'opérations de transport et de prestations logistiques" et du pôle d'activités n° 2 "Conception d'opérations de transport et de prestations logistiques" . Cet ouvrage est structuré autour de : - l'exploitation des opérations de transport pour tous les modes de transport terrestres (routier, ferroviaire, fluvial) ; - l'exploitation des prestations logistiques. Certaines situations professionnelles s'appuient sur l'utilisation de l'outil informatique (tableur). Des études de cas de synthèse abordent la préparation à l'examen de l'épreuve E51 "Conception des opérations de transport et de prestations logistiques".