The Endless Summer - La légende du surf. La légende du surf

A la fin des années soixante, une formidable spirale de changement et de contestation va agiter les sociétés occidentales. Le surf, qui refuse lui aussi toutes formes d'autorité et de règles, est à l'origine de beaucoup de ces changements. Dans "The Endless Summer, la légende du surf" , Alain Gardinier raconte la genèse du film de surf le plus important de tous les temps, tout en retraçant une formidable aventure sociale et culturelle : celle de la "surf culture" . A travers photos rares et histoires inédites, spots et musiques, récits et personnages ¡coniques, entrez dans la légende !