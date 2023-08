LSF, grammaire pratique. Comprendre, enseigner, apprendre

Notre grammaire pratique de la LSF invite à des rencontres entre Sourds et entendants. Elle est conçue comme un outil pour communiquer, pour comprendre sa langue dans ses subtilités si l'on est sourd et pour découvrir ou approfondir la langue de l'Autre si l'on est entendant. Chacun peut se projeter dans les dimensions linguistiques d'une communication visuelle et corporelle. Les 7 chapitres, richement illustrés, ne demandent pas de connaissances préalables particulières et peuvent être lus indépendamment. Ils abordent chacun deux thématiques. La première est linguistique : comment appréhender les mécanismes iconiques et spatiaux de la LSF. La seconde est pédagogique : comment appliquer ces dynamiques linguistiques dans la LSF en usage. Sourds ou entendants, il s'agit d'oeuvrer ensemble pour la diversité des langues et des cultures, que l'on soit enseignant ou formateur, apprenant de LSF, parent d'enfant sourd, professionnel de la surdité, étudiant de linguistique ou de didactique, ou plus généralement curieux ou passionné de LSF.