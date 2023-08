Lui et moi. Entretiens spirituels. Tome 3

Voici le journal spirituel de Gabrielle Bossis entre les années 1945-1948 - texte intégral du journal original - Un livre de méditations et de prières pour la vie quotidienne. Des personnes ayant accueilli ces textes avec simplicité, comme un moyen de connaître et aimer Dieu, elles y ont trouvé lumière et joie. L'Evangile a dit : Je vous bénis, Père, Seigneur du Ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et les avez révélées aux petits. (Mat. 11, 25). Alphonse de Parvillez, S. J.