Mohammad Yunus. Guérir la pauvreté. Citations choisies

Les pauvres sont solvables. En quatre mots, voilà le message du Prix Nobel de la Paix 2006, Mohammad Yunus. Sur tous les continents, sous son impulsion, des centaines de millions de crève-la faim ont retrouvé une vie pleine d'espoir fondée sur leur propre activité et leurs talents, ils ont retrouvé surtout l'estime de soi et une place constructive et utile dans la société. Et tout cela, sans leur donner un sou, mais en leur prêtant au moins 150 dollars à rembourser en un an, soit trois dollars par semaine. Pas besoin de caution : Yunus leur fait confiance et ils remboursent à 98%! C'est ce que proclame le titre de son livre programme : Vers un monde sans pauvreté.