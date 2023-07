Par une plume délicate et accomplie, Gaston Naude nous invite à découvrir son parcours balisé par des événements qui meublent le souvenir. Un témoignage, mais aussi une volonté de s'exprimer, de se confier tel un besoin essentiel. Cet ouvrage devient alors un support de transmission, un lien de partage. Le temps d'un instant, par une brise légère et instantanée, La Fulgurance réunit encore une fois, autour de la même table, les compagnons d'antan et les amis retrouvés.