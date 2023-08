C'est un kangourou qui, comme tous les mâles, n'a pas de poche. Et, forcément, un jour, une bande de sans-poche vient le trouver pour lui apprendre à boxer ! Mais lui, a toujours mieux à faire comme... voyager dans ses pensées. Un jour, il a enfin une vraie grande excuse, Kangoura, sa chérie, attend un bébé, il doit rester à ses côtés. Bon ok ! Mais la prochaine fois, on t'embarque ! Le grand-père Ornithorynque va lui confier une vieille machine à écrire. Notre Kangourou va se régaler à y taper les lettres de son nom. Puis, lorsqu'il ajoutera un Z, voilà, Kangourouz le prénom de leur bébé ! Quant à la séance de boxe, c'est sa compagne qui ira ; elle en a toujours rêvé. Cela laissera au papa tout loisir de donner naissance... à un livre pour son bébé !