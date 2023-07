Alix au pays des dons merveilleux

Alix est une fille qui va apprendre à vivre dans un ville où les plus doués s'en sortent. Malgré elle, elle va découvrir un autre monde à la fois inspirant et loufoque. Toutes ses expériences vont changer à vie cette jeune fille pleine de bienveillance. Extrait : "Au fur et à mesure qu'il s'approchait du bébé, il voyait des petits mouvements nerveux à travers le plastique transparent. Et là le choc, il aperçut une petite bête toute rouge hurlant de toutes ses forces, se débattant comme si elle voulait se libérer de ses vêtements qui l'engonçaient, le gênaient pour s'échapper. Le contraste entre la blancheur éclatante de sa couche et le rouge écarlate de cette figure en colère faisait ressortir cette être comme si elle flottait dans les airs. Ses pattes vibrantes la maintenaient en apesanteur. Cela ne ressemblait en rien à ce qu'il se connaissait. M. Dodgson s'arrêta devant le couffin sans savoir quoi faire. Il avait espéré en le voyant avoir la solution d'instinct mais non, aucun geste, aucune idée ne vint l'aider à sortir de sa torpeur".