De Bouche à Oreille. 2013-2014

De Bouche à Oreille est un programme pédagogique de recueil de témoignages qui répond à un double objectif : travailler sur la transmission des mémoires juives plurielles et créer du lien entre les générations. Dans le cadre des enseignements d'exploration en Littérature et Société, des élèves de seconde du Lycée - Collège Yabné, à Paris, ont interviewé des seniors, femmes et hommes, d'origines diverses, sur leur parcours de vie, au travers de différents thèmes tels que : le milieu familial, la jeunesse, les mouvements de jeunesse, les études, les loisirs, le mode de vie dans le pays d'origine, les relations entre Juifs et non-Juifs, la période de la guerre, les conditions du départ, l'arrivée en France, la reconstruction.