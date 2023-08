Joyeuses fautes, le 1er roman photo de l'orthographe

Le premier roman-photo de l'orthographe : un OVNI drôle et décalé pour se réconcilier avec l'orthographe ! " L'orthographe comme vous ne l'avez jamais vue ! Dans ce livre au ton déjanté, Muriel Gilbert balaye avec une redoutable efficacité les difficultés et les règles qui nous tracassent. Correctrice au journal Le Monde, chroniqueuse sur RTL avec " Un bonbon sur la langue " et autrice connue pour son approche réjouissante de la langue française, elle s'empare ici du très populaire roman-photo afin de nous instruire... avec le sourire. Au scénario et à la photo, Jean-Christophe Establet. Au programme : du suspense, des désastres capillaires, des voyages exotiques, des journalistes en détresse, des adverbes en folie, des adjectifs pervers, des verbes retors, des exceptions tordues... sans oublier les précieuses contributions de la chienne Fifi ! " Les auteurs : Correctrice au journal Le Monde, Muriel Gilbert est l'autrice de plusieurs livres à succès dont Au bonheur des fautes - Confessions d'une dompteuse de mots, et Un bonbon sur la langue. Dans sa chronique RTL " Un bonbon sur la langue " diffusée le week-end, elle partage son amour du français et de ses délices. Jean-Christophe Establet est scénariste, graphiste et illustrateur dans l'audiovisuel et l'édition.