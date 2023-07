De Bouche à Oreille. 2018-2019

De Bouche à Oreille est un programme pédagogique de recueil de témoignages qui répond à un double objectif : travailler sur la transmission des mémoires juives plurielles et créer du lien entre les générations. Les élèves de 3eE du Collège Saint-Joseph de La Salle ont interviewé des seniors, femmes et hommes, d'origines diverses, sur leur parcours de vie, au travers de différents thèmes, tels que : le milieu familial, la jeunesse, les mouvements de jeunesse, les études, les loisirs, le mode de vie dans le pays d'origine, les relations entre Juifs et non-Juifs, la période de la guerre, les conditions du départ, l'arrivée en France, la reconstruction.