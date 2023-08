Angélique Tome 12 : La route de l'espoir

Un classique de la littérature française ! Angélique aurait-elle échappé à son ennemi mortel Sébastien d'Orgeval ? Tout porte à croire. Son mari et elle ont obtenu le pardon du plus puissant monarque sur terre : Louis XIV, et leur influence est grande en cette Amérique du Nord où ils ont fondé les établissements de Gouldsboro et Wapassou. Hélas, c'est à Salem où elle vient de donner naissance à des jumeaux, que le sort, de nouveau, s'acharne. A peine remise, Angélique subit les accusations d'un jésuite, le révérend père Jean de Marville. Il lui révèle que Sébastien d'Orgeval est mort, victime des tortures iroquoises et qu'avant d'expirer, le "saint homme" a désigné la responsable de cet assassinat : Angélique, comtesse de Peyrac ! Marville réclame vengeance et Angélique n'a guère le choix : elle doit, encore une fois, livrer bataille.