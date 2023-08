Nouveauté du grand maître du bouddhisme, disparu en janvier 2022, sur le travail, et comment trouver joie et sens à chaque heure de la journée. Dans Le bonheur est dans le travail, Thich Nhat Hanh adapte les pratiques bouddhistes millénaires à la vie moderne afin d'aider ses lecteurs à mener une vie éthique et à s'épanouir au travail. Truffé de conseils en coaching de vie, d'astuces pour changer ses habitudes et trouver le bonheur, ce livre nous invite à adopter de nouveaux modèles de leadership en pleine conscience et nous encourage à examiner attentivement nos choix quotidiens, afin de contribuer à un environnement professionnel exempt de stress et de tensions, quelles que soient les circonstances.