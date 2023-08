Mon agenda 2024 My life is beautiful

100 % dolce vita : une ambiance sweet et légère pour savourer chaque moment cette année dans l'agenda semainier illustré made by Mon cahier ! L'agenda précieux qui met des étoiles dans la vie ! Cette année, laissez-vous porter par un souffle de légèreté. De larges espaces d'agenda pour s'organiser, noter ses rendez-vous et profiter de la douceur de l'univers illustré d'Alice Wietzel ! Au programme : Chaque mois Une double-page d'ouverture illustrée par Alice Wietzel Un texte donnant l'énergie du mois Chaque semaine 1 semaine par double-page Un petit mantra good vibes 1 jauge de bonheur quotidienne à remplir Les phases de la lune Le calendrier mensuel, une to-do list (course, sorties, choses à faire...) Et aussi Le calendrier de l'année + de l'année suivante Des pages à remplir (objectifs de l'année, moodtracker annuel, etc.)