Cuisine et rugby, la grande mêlée

La passion du rugby se partage aussi à table ! Et c'est à cette dégustation que Gilles Navarro nous invite en partant à la rencontre de grands chefs amateurs de l'ovalie, de joueurs professionnnels reconvertis dans la gastronomie et de joueurs anciens ou actuels au coup de fourchette foudroyant qui proposent leurs meilleures recettes. Plus de 60 recettes pour découvrir le rugby sous un autre angle. Car le rugby c'est aussi des régions avec une vraie cuisine de terroir, des produits typiques et des recettes cultes : l'axoa du Pays Basque, le millas de Toulouse, la mouclade rochelaise. . Mais le reste du monde talonne cette carte gourmande avec des spécialités de Nouvelle-Zélande comme les pickelets ou le bobotie d'Afrique du Sud. Que ce soit Yves Camdeborde, Christian Etchebest, Guy Savoy, Eric Frechon, Anne-Sophie Pic... , ils s'alignent avec gourmandise autour de Patrick Soula, Fabien Pelous, Serge Blanco, Sébastien Chabal... pour nous faire découvrir leurs recettes emblématiques. Entre convivialité et partage, l'amour du sport nous réunit plus que jamais autour de la table !