Konosuba : Sois béni monde merveilleux ! Tome 3

Darkness, je te choisis ! Cela fait maintenant un an que Kazuma a débarqué dans ce monde, accompagné de la plus inutile des déesses. Lui qui ne rêve que d'une vie paisible, il se retrouve obligé de se battre contre l'un des officiers de l'armée du roi-démon, puis de partir à l'assaut d'une forteresse mobile... Et maintenant, voilà qu'en plus on l'accuse de subversion contre l'Etat et qu'on le traîne devant un tribunal ! "Laissez-moi faire, vous verrez, ça va bien se passer ! " Confiante, Aqua décide de prendre elle-même en charge la défense de l'aventurier... Et après un procès pathétique, la sentence est finalement prononcée... "Je vous condamne à la peine de mort ! " Une seconde... je vais encore mourir ? !