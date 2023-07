Looking up to Magical Girls Tome 7

Moi, c'est Utena Hiiragi et j'adore les magical girls ! Et voilà qu'un peu par hasard, je suis devenue la commandante en chef de l'organisation Enormita ! J'étais déjà heureuse d'avoir vu la vraie forme de Sulfure, mais voilà que les Tres Magia se lancent dans la musique ? ! C'est trop ! Je n'arrive plus à suivre !! En essayant d'éveiller Magenta à son véritable pouvoir, j'ai mis ses amies si en colère qu'elles nous ont déclaré la guerre ! Hé hé, oups !!