Atout pique

Février, carnaval à Dunkerque. Le capitaine John Murray profite de ces moments festifs en famille, l'alcool coule à flots, les chansons paillardes emplissent le Kursaal. Rentré plus tôt pour se coucher, il est réveillé au milieu de la nuit par le téléphone. Il doit se rendre au pied du beffroi de toute urgence pour constater le décès de sa femme. Que faisait-elle là, une corde autour du cou ? Comment a-t-elle pu monter au sommet du beffroi alors qu'il était fermé ? Et surtout, pourquoi des cartes représentant le valet de pique sont-elles retrouvées sur la scène de crime ? En avançant dans l'enquête et en résolvant des énigmes, John Murray vous entraînera à travers la ville de Jean Bart, terrain de jeu d'un tueur en série.