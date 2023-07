My Tiny Senpai Tome 3

Je pourrais te gâter bien plus, tu sais ? Voici enfin venu le moment du voyage aux sources chaudes avec Shiori et les autres ! Le maillot de bain de sa senpai, qu'il verra pour la première fois, sera t-il plutôt du style mignon ou classique ? Une Shiori éméchée est de nouveau en roue libre ! Et en plus, ils se retrouvent seuls dans la chambre ? !