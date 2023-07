Les fanatiques de l'Oustacha. Cycle littéraire "Les BONNABEL" – Tome V

Les Bonnabel est le titre d'un cycle littéraire composé d'une suite de douze ouvrages. L'odyssée débute pendant la Grande Guerre pour s'achever un siècle plus tard. L'ensemble du récit décrit la vie d'une famille huguenote originaire de la Drôme ; ses membres sont cruellement éprouvés par les conséquences guerrières, et la folie meurtrière des hommes. A partir d'archives nationales, la collection Les Bonnabel évoque avec réalisme des évènements, et des grandes figures historiques du pays, conférant à la totalité de l'oeuvre une cohérence et une véracité d'une parfaite justesse sur la dimension militaire, politique, religieuse et de science humaine et sociale. Les épisodes de la dodécalogie Les Bonnabel se composent comme suit : Tome I : Les veuves blanches. Tome II : Les sacrifiés de l'Argonne. Tome III : Les oubliés de Monastir. Tome IV : Les galopins sanglants. Tome V : Les fanatiques de l'Oustacha. Tome VI : Les enfants de Mussolini. Tome VII : Les enragés de la défaite. Tome VIII : Les triangles roses. Tome IX : Les oubliés du Vercors. Tome X : Les enfants de Boches. Tome XI : Les amants de Bouillante. Tome XII : Les justiciers. Note préliminaire de l'auteur : L'année 1934 marque un tournant de l'histoire de la vieille Europe en ce qu'elle est celle de toutes les violences, en France avec les émeutes du 6 février qui manquent d'emporter la République, l'assassinat du Roi de Yougoslavie à Marseille, en Europe avec celui du chancelier d'Autriche et la mort d'Hindenburg, la connivence entre Allemagne nazie et URSS, le virage de l'Italie mussolinienne vers la dictature. Les Bonnabel, enfin sortis du malheur, reconstruisent patiemment, et portent haut les qualités de courage et de tolérance qui sont leur vraie richesse, soutenus par l'espoir redonné de leur descendance.