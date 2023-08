La danse des damnées

Après Les Graciées (trad. Sarah Tardy, finaliste du prix Femina en 2020), Kiran Millwood Hargrave signe ici un nouveau chef d'oeuvre.

Dans la chaleur suffocante de l'été 1518 à Strasbourg, un phénomène inexplicable se produit. Une femme commence à danser frénétiquement sur la place publique, captivée par une mélodie invisible. Elle danse sans relâche, comme si elle était possédée par une force mystérieuse. Ce qui commence comme un acte isolé devient rapidement un mouvement collectif. Des centaines de femmes la rejoignent, dansant dans un état d'hystérie collective.

Non loin de ce spectacle hypnotique, Lisbet, une jeune femme enceinte, mène une vie paisible. Accompagnée de son mari et de sa belle-mère, elle s'adonne à l'apiculture, soignant ses ruches et ses abeilles avec amour. Tous attendent le retour d'Agnethe, la belle-sœur de Lisbet, qui purge une peine de sept ans dans les montagnes pour un crime que personne n'ose mentionner.

Alors que Strasbourg semble être au bord de l'effondrement, engloutie par la chaleur estivale et les pas incessants des danseuses, Lisbet se retrouve elle-même emportée dans un tourbillon de secrets, de tabous et de passions dévorantes.

Ce roman, inspiré de faits réels et situé dans une époque marquée par la superstition et les grands bouleversements sociaux, offre une plongée enivrante dans les vies de ces femmes, souvent oubliées par l'Histoire. Mais au-delà de l'hystérie et de la damnation, c'est une histoire d'amour et de résilience qui se dessine.