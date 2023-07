Chaotic touch

Détective au sein de Soteria Protect, l'agence familiale de sécurité, Mia traque les ordures qui s'en prennent aux plus faibles et ne se laisse impressionner par personne, quatrième dan de Krav maga oblige. Et ce n'est certainement pas Ethan Bel, sa mission du moment, qui y changera quoi que ce soit. Elle doit jouer les assistantes pour cet apollon, également directeur marketing d'une des sociétés de son père, pour déterminer s'il a les épaules assez solides pour reprendre les rênes de l'entreprise. Une mission facile ? Oui... Enfin, pas tout à fait. Car Mia s'interdit tout contact physique. Elle ne doit jamais quitter ses gants, jamais. Mais Ethan la déstabilise. Pourquoi ressent-elle le besoin impérieux de le toucher chaque fois qu'il s'approche ? Hors de question de céder, car elle le sait, les conséquences en seraient dramatiques. Comme si ça ne suffisait pas, une mystérieuse lettre vient compliquer la donne. Cette dernière va la confronter à son passé, mais également à une vérité difficile à appréhender ou même à concevoir...