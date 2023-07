Chiaroscuro

Novembre, Lyon plongée dans un brouillard inquiétant. Le capitaine de police Santonino Roccasecca est envoyé de toute urgence dans le VIIème arrondissement de la ville où trois têtes viennent d'être découvertes dans un congélateur. Le tueur en série, un certain Hector Bahiamantis, s'est défenestré, non sans avoir décapité, au préalable, sa propre mère qu'il a surprise en train d'appeler la police. Coup de folie ? Coup de panique ? Sans doute... Tout le monde est soulagé, Bahiamantis ne pourra plus nuire. Mais bientôt, d'autres têtes sont découvertes dans des endroits stratégiques de Lyon. Les crimes sont signés d'une reproduction de Caravaggio, le peintre italien. Au dos, un message manuscrit à l'attention des policiers, et sur chacune des cartes, des empreintes. Celles de la future victime. Commence alors une course contre la montre effrénée. L'inspecteur Roccasecca arrivera-t-il à temps ?