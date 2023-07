Les Dragons de Paragon Tome 7 : Sylas

Le don de seconde vue de Dianthe a toujours été à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle ne peut pas contrôler ses visions, qui sont pourtant d'une précision infaillible... jusqu'à ce qu'elle fasse une erreur. Une grave erreur. A cause d'elle, sa patrie est dévastée. Après une erreur pareille, Dianthe peut-elle encore assumer son rôle d'officier de la rébellion et aider à reprendre le contrôle du royaume de Paragon ? Sylas, métamorphe dragon et prince exilé, est le chef de la rébellion, mais il ne peut plus compter sur les pouvoirs psychiques de sa compagne Dianthe. Son dragon est secrètement heureux de la mettre sur la touche. Même si sa décision la blesse, il préfère la voir en colère plutôt que morte, ou pire encore. Mais Sylas n'avait pas prévu qu'il aurait besoin des pouvoirs de Dianthe pour mener à bien les plans de la rébellion. Faire appel à elle, c'est la mettre en danger. La garder en sécurité, c'est mettre en danger la rébellion. Dianthe, elle, veut agir. Même si pour ça, elle doit s'opposer à son dragon... Les liens d'accouplement sont éternels. Mais sont-ils vraiment à toute épreuve ?